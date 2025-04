POL-S: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Bei einem Unfall am Samstag (19.04.2025) auf der Kreuzung Senefelder- / Gutenbergstraße hat sich eine 64 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen. Eine 29-jährige Frau war gegen 10.06 Uhr mit ihrem Peugeot in der Senefelderstraße in Richtung Schloßstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gutenbergstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden 64-jährigen Lenkerin eines Leichtkraftrades. Bei dem Zusammenstoß zog sich ...

