Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend (18.04.2025) von einem 24 Jahre alten Mann im Bereich der Stephanstraße mutmaßlich mehrere Tausend Euro Bargeld geraubt. Um 20.30 Uhr trafen sich die beiden Männer, die sich zuvor über eine Online-Plattform und über einen Messenger-Dienst zum Verkauf eines Apple MacBooks verabredet hatten, in der Stuttgarter Innenstadt. Zur Kaufabwicklung hatte der 24-jährige Käufer mehrere Tausend Euro in bar bei sich. Der Unbekannte nahm das Geld an sich, angeblich um die Echtheit der Scheine zu prüfen. Als er das Geld nicht zurückgab und auch kein MacBook aushändigte, nahm der 24-jährige Kaufinteressent sein Geld wieder an sich. Dies quittierte der vermeintliche Verkäufer mit Schlägen und zückte auch eine Schere zur Bedrohung des 24-Jährigen, als dieser um Hilfe rief. Letztlich händigte der 24-Jährige das Bargeld aus, der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Dieser soll zirka 190 Zentimeter groß gewesen sein und eine Daunenjacke getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

