POL-S: Raser im Tunnel-Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagvormittag (17.04.2025) auf einem Supermarktparkplatz an der Galileistraße ein Mercedes in Brand geraten. Während des Einkaufens geriet der Mercedes gegen 11.30 Uhr in Vollbrand. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ersten Erkenntnissen zufolge könnte jedoch ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Rückfragen bitte an: ...

mehr