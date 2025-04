POL-S: 13-Jährigen versucht auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (15.04.2025) einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Umfangreiche Ermittlungen der Beamten führten auf die Spur eines weiteren Tatverdächtigen. Dieser steht im Verdacht, am 04.11.2024 an einem Raub in einer ...

mehr