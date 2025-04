Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Falsche Polizeibeamte auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Botnang (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (11.04.2025) einen jungen Mann und zwei Jugendliche vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, mit der Masche Falsche Polizeibeamte betrügerisch Geld und Wertgegenstände zu erlangen. An der Chopinstraße versuchten die Betrüger bei einer 69-jährigen Frau Bargeld und Scheckkarten zu erschwindeln. Die 69-Jährige schöpfte jedoch Verdacht und verständigte die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen daraufhin gegen 15.30 Uhr einen 21-Jährigen und zwei 16-jährige Jugendliche in der Nähe des Tatortes fest. Der 21-Jährige mit kosovarischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (12.04.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die 16-Jährigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell