POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raub in Wohnung - weiteren Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.04.2025) einen 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Umfangreiche Ermittlungen der Beamten führten auf die Spur eines weiteren Tatverdächtigen. Dieser steht im Verdacht, am 04.11.2024 an einem Raub in einer Wohnung an der Bahnhofstraße beteiligt gewesen zu sein, bei dem ein 35-Jahre alter Mann schwer verletzt wurde (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 03.12.2024 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5922494 ). Die Ermittler nahmen den 18-Jährigen mit bereits zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart durch den Haftrichter erlassenem Haftbefehl in der Nähe seiner Wohnanschrift in Weissach fest. Sie durchsuchten seine Wohnung und beschlagnahmten umfangreiche Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der 18-Jährige mit deutsch-albanischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch (16.04.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

