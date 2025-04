Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Verfolgungsfahrt: 36-Jährigen vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (16.04.2025) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Tatverdächtige war gegen 13.50 Uhr mit einem Fiat in der Cannstatter Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Auf Höhe der Wolframstraße sollte er durch die Beamten kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten soll er beschleunigt haben und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit am Gebhard-Müller-Platz nach rechts in Richtung Arnulf-Klett-Platz und von dort wiederum nach rechts in die Heilbronner Straße abgebogen sein, wo die Polizisten ihn schließlich einholten und anhielten. Bei der Kontrolle entdeckten sie neben einer geringen Menge Cannabis auch, dass der Mann keinen Führerschein hatte und dass die angebrachten Kennzeichen am Fahrzeug offenbar gestohlen waren. Da sich außerdem der Verdacht erhärtete, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste der 36-Jährige eine Blutprobe abgeben. Anschließend setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Da aufgrund der rücksichtlosen Fahrweise des Tatverdächtigen eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

