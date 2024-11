Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln: 44-jähriger Fahrer leicht verletzt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / L480 - (mbo) Am heutigen Nachmittag kam es gegen 16:40 Uhr auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Duingen verlor aufgrund eines unaufmerksamen Moments die Kontrolle über seinen schwarzen VW Passat. Der Pkw geriet zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen die beginnende Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug über die Schutzplanke in die dahinterliegende, abschüssige Böschung geschleudert. Dank des dichten Gestrüpps kam der Wagen dort jedoch zum Stehen und rutschte nicht weiter ab. Der Fahrer zog sich durch den ausgelösten Airbag leichte Verletzungen zu. Ein alarmierter Rettungswagen leistete medizinische Erstversorgung am Unfallort und brachte den Fahrer anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug und der Schutzplanke entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von ca. 35.000,- EUR. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L480 für rund 30 Minuten gesperrt werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer:innen weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, um Unfälle dieser Art zu vermeiden.

