Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerpunktkontrollen der Polizei

Stuttgart- Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Karfreitag (18.04.2025) auf einem Parkplatz auf der Waldau Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten der Verkehrspolizei nahmen hierbei, gemeinsam mit Unterstützung von den Revieren, die Tuningszene in den Blick - der Karfreitag gilt hier als Startschuss für die neue Saison. Insgesamt kontrollierten die Beamten zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr 85 Fahrzeuge und 92 Personen. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen illegale Umbauten an den Autos, Lärmbelästigung durch hochdrehende Motoren und Raser. Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren sahen die Beamten bei keinem der Fahrzeuge die Notwendigkeit, es sicherzustellen. Insgesamt 42 Mängel stellten die Beamten an den Fahrzeugen in der Kontrolle fest, die die Fahrzeugbesitzer nun beheben müssen. Darüber hinaus musste ein 43 Jahre alter KTM Fahrer sein Motorrad vorerst stehen lassen, da er im Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell