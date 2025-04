Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Justizvollzugsanstalt

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stuttgart haben sich am Sonntag (20.04.2025) neun Personen Verletzungen zugezogen. Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt entdeckten den Brand kurz nach 14.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten fünf von ihnen, drei Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt, und zwei Insassen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge steht der 35 Jahre alte Insasse im Verdacht, Textilien in seiner Zelle angezündet zu haben. Er erlitt bei dem Brand lebensgefährliche Verletzungen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell