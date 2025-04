Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Handlungen in Fußgängerzone - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (19.04.2025) eine 37 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die an der Kronprinzstraße mit einem bislang unbekannten Mann sexuelle Handlungen durchgeführt haben soll. Vier minderjährige junge Frauen im Alter von 17, 15, 13 und 12 Jahren befanden sich auf Höhe der Hausnummer 8 und beobachteten gegen 17.50 Uhr, wie die Tatverdächtige an dem Mann manipuliert haben soll. Kurze Zeit später nahmen die Beamten die 37-Jährige vorläufig fest, der Tatverdächtige flüchtete unerkannt in Richtung Untere Königstraße. Er war etwa 60 Jahre alt und 175 bis 185 Zentimeter groß. Er hatte graue Haare und trug ein beiges T-Shirt mit orangenen Akzenten sowie eine blaue Hose. Er hatte einen schwarzen Reisekoffer und weitere Taschen dabei. Die Beamten setzten die 37 Jahre alte Tatverdächtigte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell