Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich nach Konsum unbekannter Substanzen verstorben

Stuttgart- Untertürkheim / Aurich (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (20.04.2025) den Leichnam einer 19-jährigen Frau in einem Gebüsch an einem Weinberg nahe der Augsburger Straße gefunden. Zuvor hatte ein 19-Jähriger in Aurich der Polizei einen Hinweis gegeben. Dieser hatte am Freitagabend (18.04.2025) in Stuttgart mit der 19-Jährigen und einem befreundeten Pärchen im Alter von 24 Jahren bislang unbekannte Substanzen konsumiert. Nachdem sich der Gesundheitszustand der 19-Jährigen immer weiter verschlechterte, sollen ihre drei Begleitungen es unterlassen haben, die Rettungskräfte zu verständigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen, die zum Tod der 19-Jährigen geführt haben, aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat beim zuständigen Amtsgericht eine Obduktion der Verstorbenen beantragt. Die Ermittlungen dauern an.

