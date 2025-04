Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Pralinendiebstahl ertappt - Tatverdächtiger wehrt sich gegen Festnahme

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.04.2025) einen 19 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einem Supermarkt unter anderem eine Schachtel Pralinen gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Ein Detektiv beobachtete den jungen Mann gegen 11.40 Uhr, wie er eine Schachtel Pralinen an sich nahm, in seine Papiertüte steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verlies. Der Detektiv folgte ihm zur Bushaltestelle Ostendplatz, wo der Tatverdächtige in einen Bus einstieg. Als der Detektiv den 19-Jährigen im Bus angesprochen hatte und wieder in den Supermarkt bringen wollte, wehrte sich der mutmaßliche Dieb. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Dabei entdeckten sie weitere mutmaßlich gestohlene Lebensmittel bei dem jungen Mann. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

