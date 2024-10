Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-West: Autofahrer fährt Passantin über Fuß und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (10.10.) kam es gegen 20:20 Uhr an der Fußgängerampel Bismarckstraße Ecke Zweifalltorweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Pkw und einer Fußgängerin. Die 20-jährige Darmstädterin überquerte die Ampel und wurde durch den abbiegenden Autofahrer übersehen, der ihr über den Fuß fuhr. Dabei wurde sie bei dem Unfall leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatterin: POK'in Ziegler

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell