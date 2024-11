Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße in Gronau (Epe)

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Steinfurter Straße/Merschgarten

Unfallzeit: 09.11.2024, 19:00 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 16-jähriger Mann aus Gronau mit seinem Kleinkraftrad die Steinfurter Straße in Richtung Epe. Kurz vor der Kreuzung Steinfurter Straße/Merschgarten kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Der Rollerfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt. Die Fahrbahn konnte nach Beendigung der Unfallaufnahme gegen 21:30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer 02861/926-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell