Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Weseler Straße/An der Höchte

Borken (ots)

Unfallort: Borken Weseler Straße/An der Höchte

Unfallzeit: 08.11.2024, 17:53 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Raesfeld mit seinem Auto die Weseler Straße in Richtung Borken. Während eines Überholvorganges kollidierte er an der Kreuzung Weseler Straße/An der Höchte mit dem Traktor eines 18-jährigen Mannes aus Raesfeld, welcher zu diesem Zeitpunkt aus einem untergeordneten Wirtschaftsweg auf die Weseler Straße auffuhr. In Folge des Unfalls wurde der Autofahrer tödlich und der Fahrer des Traktors leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000EUR geschätzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Unfallaufnahmeteam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer 02861/926-0 zu melden.

Die Straße konnte nach Beendigung der Unfallaufnahme und nach der Reinigung durch eine Spezialfirma gegen 05:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell