POL-BOR: Reken-Bahnhof Reken - Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße/Bahnhofstraße

Reken-Bahnhof Reken (ots)

Unfallort: Reken-Bahnhof Reken, Dorstener Straße/Bahnhofstraße

Unfallzeit: 08.11.2024, 17:15 Uhr

Aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Bahnhof-Reken. Der 32-jährige Unfallverursacher aus Reken befuhr die Dorstener Straße in Richtung Klein-Reken und prallte zunächst mit einem in gleicher Richtung fahrenden 33-jährigen Autofahrer aus Dorsten zusammen. Danach fuhr er einem 66-jährigen Mann aus Reken auf, welcher mit seinem Auto an einer roten Ampel auf der Dorstener Straße, Höhe Bahnhofstraße, verkehrsbedingt wartete. Durch den Unfall wurden der 66-jährige Rekener und seine 64-jährige Beifahrerin leicht, und die 54-jährige Beifahrerin des Dorsteners schwer verletzt. Lebensgefährliche Verletzungen konnten ausgeschlossen werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 80.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, um den exakten Blutalkoholwert zu bestimmen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Dorstener Straße gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Borken (Telefon: 02861-9000) in Verbindung zu setzen.

