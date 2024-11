POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Weseler Straße/Auf der Höchte

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Hörster Straße; Unfallzeit: 07.11.2024, zwischen 15.10 Uhr und 17.05 Uhr; Einen weißen Toyota angefahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag in Gronau. Der Pkw stand zwischen 15.10 Uhr und 17.05 Uhr auf einem Parkplatz an der Hörster Straße. Dort beschädigte der Unbekannte die hintere Stoßstange linksseitig. Trotz des entstandenen Schadens entfernte er sich, ohne ...

