POL-WI: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung auf der A3 bei Limburg an der Lahn am 20.05.2024, gegen 10:45 Uhr

(vF) Am heutigen Vormittag, den 20.05.2024 gegen 10:45 Uhr kam es auf der BAB A3 in der Gemarkung Limburg in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsdelikt bei welchem eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Glashütten und ihr Mitfahrer von einem grauen VW Golf, 5 oder 6, mit ausländischer Zulassung zunächst über den Standstreifen rechts überholt wurden. Der unbekannte Fahrer des Golf scherte nach dem grob verkehrswidrigen Überholen so knapp vor der Geschädigten ein, dass diese genötigt wurde, stark abzubremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der VW Golf wurde einige Kilometer später in der Gemarkung Idstein etwa bei Autobahnkilometer 128 von einem Zeugen gemeldet, als dessen Fahrer erneut den Zeugen und mehrere Fahrzeuge verbotswidrig über den Standstreifen rechts überholte. Das Fahrzeug des Beschuldigten und ein weiterer eventuell involvierter Pkw, BMW, schwarz, mit britischer Zulassung konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen und eventuell weitere Geschädigte des Vorfalles, die insbesondere Angaben zu den Kennzeichen der beiden Fahrzeuge machen können, sich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

