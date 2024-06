POL-GT: Unbekannte rauben Rucksack

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - In der Nacht zu Dienstag (18.06., 00.20 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Wohnhausgarage an der Kämpenstraße informiert. Zeugen bemerkten die Flammen und informierten die Rettungskräfte. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses wurden durch die Feuerwehr geweckt. Sie blieben unverletzt. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Es entstand hoher Sachschaden an der Garage. Zudem wurde das ...

