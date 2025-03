LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots) - Einen Zigarettenautomaten im Bereich "An der Kaufhalle" öffneten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld in noch unbekanntem Wert. Die Tat wurde gestern, gegen 06.20 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0065801/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr