Polizei Düren

POL-DN: Zirkuszelt gerät in Brand

Aldenhoven (ots)

Am heutigen Donnerstag (08.05.2025) geriet ein Zirkuszelt in Brand, das in Aldenhoven An der Bleiche aufgebaut war.

Gegen 09:40 Uhr war eine Außenwand des Zeltes in Brand geraten. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese führte vor Ort noch Nachlöscharbeiten durch.

Das Feuer brach während einer Vorstellung aus, die im Rahmen eines Kindergarten- und Schulprojektes von insgesamt 116 Kindern und erwachsenen Betreuern besucht wurde. Nach ersten Erkenntnissen geriet die Zeltwand während der Vorstellung eines Feuerschluckers durch eine Unachtsamkeit in Brand. Der 44-jährige Mann erlitt Verbrennungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

17 Kinder atmeten Rauch ein und wurden leicht verletzt, zwei der Kinder kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Zudem wurde eine Erwachsene als leichtverletzt eingestuft.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell