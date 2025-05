Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi gerät in den Gegenverkehr, 1 Leichtverletzter

Hamm-Heessen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 61jähriger Audi-Fahrer am 17. Mai um 10:35 Uhr auf der Dolberger Straße in den Gegenverkehr. Zuvor befuhr der 61jährige Hammer mit seinem Audi A6 die Dolberger Straße in Fahrtrichtung Osten. Hier geriet er in Höhe der Friedensstraße auf die Gegenfahrspur. Er stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 63jährigen zusammen. Der Mercedes des 63jährigen wurde im weiteren Verlauf des Unfallgeschehens auf einen VW eines 42jährigen geschoben. Durch den Zusammenstoß wurde der 63jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 16.000 Euro beziffert. Der 61jährige Verursacher des Verkehrsunfalls wurde zur Feststellung eines vermeintlichen Alkoholeinflusses einer Blutprobe unterzogen. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Audi und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. (nue)

