Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1047. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW fuhr von Großbreitenbach in Richtung Katzhütte. In einer dort befindlichen Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Opel, welcher von einem 62-Jährigen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden der VW-Fahrer, der Fahrer des Opel sowie dessen Beifahrerin (w/60) schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser verbracht, die Frau mittels Rettungshubschrauber. Die Fahrzeuge waren aufgrund des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell