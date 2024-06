Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Einparken an anderem Fahrzeug hängen geblieben

Weimar (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wollte in der Ferdinand-Freiligrath-Straße eine 18jährige Anwohnerin ihren Opel in eine Parklücke längs zur Fahrbahn einparken. Hierbei touchierte sie allerdings einen vor sich abgeparkten BMW. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

