Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Mit Alkohol am Steuer

Am Mittwoch soll ein betrunkener Autofahrer bei Herbrechtingen eine Radfahrerin gefährdet haben.

Ulm (ots)

In Bolheim kontrollierte eine Streife der Polizei um 17.30 Uhr einen Renault-Fahrer, da er in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle in der Straße Viehweide stellten die Beamten beim 51-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste anschließend mit der Polizei in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 51-Jährige tatsächlich intus hatte. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige von der Polizei. Sein Auto musste er stehen lassen und den Führerschein abgeben.

Laut Zeugen an der Kontrollstelle soll der Renault-Fahrer kurz vor der Kontrolle ein Mädchen auf einem Fahrrad gefährdet haben. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um weitere sachdienliche Hinweise zur Gefährdung der Radfahrerin unter Tel. 07321/322432.

++++2265933

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell