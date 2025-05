Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus Garage und Gartenhaus nach missglückten Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit am Freitag, 16. Mai, im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr, in die Garage und eine Gartenhütte an der Clausewitzstraße ein, nachdem ein Einbruch in ein Einfamilienhaus misslang.

Der oder die Täter versuchten sich offenbar zunächst durch Aufhebeln einer Tür und eines Fensters Zugang zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Da dies misslang drangen die Unbekannten in den Gartenbereich ein und entwendeten aus der Garage sowie aus einer Gartenhütte Diebesgut, u.a Fahrräder und Werkzeug in insgesamt mittlerer vierstelliger Höhe .

Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ae)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell