Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrskonflikt endet in handfeste Auseinandersetzung

Ludwigshafen (Friesenheim) (ots)

Am Samstag, den 26.04.2025 gegen 13:40 Uhr befuhren ein 47-jähriger Mann aus Luxemburg mit seinem 4er (420d), schwarzen BMW Coupé und ein 30-jähriger Mann aus Mannheim mit seinem silberfarbenen Mercedes G 500 die Brunckstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach ersten Ermittlungen zufolge kam es zwischen den beiden PKW-Fahrer zu einem verkehrsrechtlichen Konflikt, in welchem beide versuchten, ihre Fahrzeuge auf die höchstmögliche Geschwindigkeit zu beschleunigen. In der Rheinuferstraße kam es letztendlich zu einem Verkehrsunfall der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Nach dem Zusammenstoß kam es zur verbalen Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen für beide endete. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise speziell zum Fahrverhalten der beiden Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell