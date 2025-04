Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Nach Unfall weiter gefahren

Am Dienstag fuhr bei Ingoldingen der mutmaßliche Verursacher weiter. Eine Zeugin nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrer stoppen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr zwischen Bad Schussenried und Ingoldingen. Eine 57-Jährige war kurz vor Steinhausen mit ihrem Opel in Richtung Ingoldingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Schienenhof fuhr ein zunächst unbekannter Fahrer eines Land Rover auf die L283 ein, um in Richtung Ingoldingen weiter zu fahren. Dabei achtete er wohl nicht auf die Vorfahrt der 57-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Fahrerin des Opel nach rechts aus und landete im Graben. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Autos kam es nicht. Der zunächst unbekannte Autofahrer setzte sein Fahrt fort. Eine hinter dem Opel fahrende Zeugin hatte das mitbekommen und nahm die Verfolgung auf. Durch Lichthupe und machte sie den mutmaßlichen Unfallverursacher auf sich aufmerksam und konnte ihn so zu Anhalten bewegen. Der 67-Jährige am Steuer des Land Rover kehrte an die Unfallstelle zurück. Die Polizei Riedlingen kam und nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Opel auf rund 500 Euro.

