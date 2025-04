Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Ladendieb ertappt

Nicht unbeobachtet blieb die Tat eines 27-Jährigen am Donnerstag in Giengen a.d. Brenz.

Gegen 21.00 Uhr befand sich der 27-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Heidenheimer Straße. Dort steckte er mehrere Gegenstände in seinen Rucksack und seine Jackentaschen. Sein Verhalten blieb vom Ladendetektiv nicht unbemerkt. Dieser sprach den Dieb an und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeistreife versuchte der Dieb noch zu flüchten, konnte aber festgehalten werden. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls zu. Zudem erteile ihm der Filialleiter ein Hausverbot.

