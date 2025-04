Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen passte am Dienstag ein Autofahrer in Ulm nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Frauenstraße. Dort fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fiat Tipo und wollte nach links in den Brucknerweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 50-Jährigen auf seinem Piaggio Kleinkraftroller. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Rollerfahrer stürzte. Der 50-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

