Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Hund verursacht Unfall

Zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam es am Dienstag in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 09.00 Uhr fuhr ein 84-jähriger mit seinem Skoda in der Hirschhaldestraße. Dort sprang ihm plötzlich ein Hund vor das Auto. Der Autofahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und er erfasste den Mittelspitz. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand wohl kein Schaden.

++++ 0621017(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell