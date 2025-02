Donaueschingen - B 27 (ots) - Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist es am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bad Dürrheim zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 48-jährige Toyota-Fahrerin wechselte an der Auffahrt Donaueschingen Mitte sehr schnell vom Einfädelungsstreifen über den rechten, gleich auf den linken ...

