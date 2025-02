Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Donaueschingen) Auffahrunfall auf der B 27 (22.02.2025)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist es am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bad Dürrheim zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 48-jährige Toyota-Fahrerin wechselte an der Auffahrt Donaueschingen Mitte sehr schnell vom Einfädelungsstreifen über den rechten, gleich auf den linken Fahrstreifen. Da sie ihre Geschwindigkeit nicht wesentlich erhöhte und einen auf dem linken Fahrstreifen schnell fahrenden Skoda-Fahrer übersah, kam es zum Auffahrunfall. Ausweichen konnte der 25-Jährige nicht mehr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000 Euro.

