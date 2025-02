POL-KN: (Konstanz) Großeinsatz im Stadtteil Paradies (24.02.2025)

St. Georgen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 03.15 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter an einem geparkten Mercedes, AMG GT53, alle 4 Räder im Wert von ca. 15.000 Euro. Unter den Radnaben des Pkw befanden sich Bodenbelagssteine. Der Mercedes war auf dem Parkplatz Klosterweiher in St. Georgen, Brigachstraße, geparkt. Zeugen, ...

