Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: St. Georgen (Lkrs. SBK)Diebstahl an Pkw - hochwertige Räder gestohlen (22.02.2025)

St. Georgen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23.00 Uhr und 03.15 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter an einem geparkten Mercedes, AMG GT53, alle 4 Räder im Wert von ca. 15.000 Euro. Unter den Radnaben des Pkw befanden sich Bodenbelagssteine. Der Mercedes war auf dem Parkplatz Klosterweiher in St. Georgen, Brigachstraße, geparkt. Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 949500 in Verbindung zu setzen.

