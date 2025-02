Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugenaufruf (21.02.2025 - 22.02.2025)

Blumberg (ots)

Die Weiherdammstraße ist im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 11 Uhr Ort einer Unfallflucht geworden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen am Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 18 parkenden schwarzen BMW an der linken Frontstoßstange. Statt den Unfall zu melden, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Der Polizeiposten in Blumberg nimmt unter der Nummer 07702 / 41066 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell