Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ereignisreiches Wochenende - Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest - Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Saarbrücken (ots)

Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken konnten am 8. Februar 2025 einen von den luxemburgischen Behörden gesuchten Franzosen in Überherrn festnehmen. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter übergaben ihn die Bundespolizisten in die Obhut der Justiz.

Am Samstagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei Saarbrücken einen 24-jährigen französischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Frankreich nach Deutschland. Der Mann war u.a. wegen eines Raubdeliktes und einer Bedrohung von den luxemburgischen Behörden ausgeschrieben worden. Gegen 18:00 Uhr klickten dann die Handschellen: Die Beamtinnen und Beamte nahmen den Franzosen fest, führten ihn einem Ermittlungsrichter vor und übergaben ihn anschließend der Justiz im Saarland. Dort wartet er nun auf seine Auslieferung nach Luxembourg.

Zudem wurde am 9. Februar 2025 ein kolumbianischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der BAB 6 Saarbrücken-Goldene Bremm kontrolliert. Der 58-jährige Mann wurde mit zwei Haftbefehlen (Fahren ohne Fahrerlaubnis) unterschiedlicher Behörden gesucht. Da der Mann den haftbefreienden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Einsatzkräften der Bundespolizei Saarbrücken in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Hier verbüßt er nunmehr seine 61-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

