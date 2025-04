Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 25. April 2025, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorrollerfahrer die Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. Hierbei wurde ihm von einem 78-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen, indem dieser aus seiner Grundstücksausfahrt herausfuhr. Nachdem es zum Zusammenstoß kam, stürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

