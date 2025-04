POL-PPRP: Einbruch auf Schrottplatz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagvormittag (24.04.2025) führten Polizeikräfte Kontrollen in der Frankenthaler Straße durch, in welcher aufgrund einer Baustelle die Einfahrt in Richtung Stadtmitte ab dem Hauptfriedhof aktuell verboten ist. In zwei Stunden wurden hierbei 22 Verstöße gegen das Verbot der Einfahrt festgestellt und geahndet. Gegen die Fahrzeugführenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. ...

mehr