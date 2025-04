POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Matratzengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (24.04.2025), gegen 05:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bar in der Rheingönheimer Straße Höhe Fürstenstraße ein und entwendeten Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

