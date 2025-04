POL-PPRP: Hohe Geldstrafe nach Beleidigung von Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) - In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Ludwigshafen. Zwischen Samstag (19.04.2025), 10 Uhr, und Dienstag (22.04.2025), 13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Walkürenstraße (nahe Freiastraße) ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Wert von circa 1.500 Euro. Am Mittwoch (23.04.2025), zwischen 6 Uhr und 16:30 Uhr, brachen Unbekannte ...

