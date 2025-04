Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (22.04.2025), gegen 19:40 Uhr, war ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstraße in Richtung Mundenheim unterwegs. Auf Höhe des Brückweg verlor der 24-Jährige vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell