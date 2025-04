Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet Ludwigshafen. Zwischen Samstag (19.04.2025), 10 Uhr, und Dienstag (22.04.2025), 13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Walkürenstraße (nahe Freiastraße) ein und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im Wert von circa 1.500 Euro.

Am Mittwoch (23.04.2025), zwischen 6 Uhr und 16:30 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Einheiten eines Wohnheims in der Carl-Bosch-Straße (zwischen Sternstraße und Ruthenplatz) auf und entwendeten Bargeld.

Zwischen Dienstag (22.04.2025), 21 Uhr, und Mittwoch (23.04.2025), 9:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Mittagsweide" eingebrochen. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, ist bislang noch unklar.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell