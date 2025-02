Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pfefferspray in Toilette versprüht - mehrere verletzte Schülerinnen und Schüler

Warstein (ots)

An einer Schule im Schorenweg in Warstein ist am heutigen Morgen um 10:00 Uhr vermutlich in der Herrentoilette Pfefferspray gesprüht worden.

Ziemlich schnell verbreitete sich der beißende Geruch über die Toilette, hinein ins Schulgebäude in die erste Etage.

Dort befanden sich zwei Klassen mit offen stehenden Türen. In den Klassen fand zur Tatzeit Unterricht statt. Die beiden Lehrer klagten nach dem Einatmen des Sprays über Reizhusten. Auch mehrere Schüler litten an den gleichen Symptome.

Die Polizei geht derzeit von ca. 40 Verletzten aus. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Alle Verletzten konnten draußen an der frischen Luft wieder frei atmen.

Nach mehreren Zeugenhinweisen durch Schülerinnen und Schüler gilt ein 16-jähriger Schüler der Schule derzeit als dringend Tatverdächtiger. Er soll zusammen mit einem 17-jährigen Schüler und einem noch unbekannten Täter diese durchaus dumme Idee gehabt haben.

Die Ermittlungen dazu laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell