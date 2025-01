Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der L175 zwischen Furtwangen und St. Georgen - eine Person schwer verletzt (30.01.2025)

St. Georgen, L175 (ots)

Eine schwer verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 33.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 175 zwischen Furtwangen und St. Georgen passiert ist. Ein 60-jähriger Ford KA-Fahrer war gegen 06.30 Uhr auf dem Weg von Furtwangen in Richtung St. Georgen. Auf winterglatter Fahrbahn geriet der Kleinwagen im Gefälle ins Rutschen und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Audi A6 eines 30-Jährigen zusammen. Durch die Kollision überschlug sich der Ford und blieb schließlich auf dem Seitenstreifen auf der Fahrerseite liegen. Ein hinter dem Audi fahrender 30-Jähriger versuchte mit seinem BMW noch auszuweichen, was jedoch nicht gelang, so dass sein Wagen in das Heck des Audis prallte. Durch die Kollision abgewiesen touchierte der Audi anschließend die Leitplanke ehe das Auto auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten 60-Jährigen aus dem demolierten Ford. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Männer blieben glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme richtete die Straßenmeisterei eine örtliche Umleitung ein. Um die drei nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf etwa 3.000 Euro, den am Audi auf rund 25.000 Euro und den Schaden am BMW auf ungefähr 5.000 Euro.

