Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfälle auf der A 1: Mann lebensbedrohlich verletzt ++ 21-Jähriger randaliert nach Bedrohung mit Messer: Polizeibeamtin leicht verletzt ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Verkehrsunfälle auf der A 1: Mann lebensbedrohlich verletzt ++

Bilder in der digitalen Pressemappe

BAB 1/Heidenau. Am Sonntag, dem 9. März, ereigneten sich auf der Autobahn 1 (A1) in Fahrtrichtung Hamburg zwei Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:09 Uhr auf ungefährer Höhe des "Parkplatz Stellheide". Beteiligt waren drei Pkw: ein Hyundai, ein VW Golf Plus und ein VW Golf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wechselte ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer von der rechten auf die mittlere Spur. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf musste daraufhin ausweichen und wechselte auf die linke Spur. Dort kollidierte er mit dem VW Golf eines 89-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der 26-Jährige wieder nach rechts geschleudert und prallte gegen den Hyundai. Der 52-jährige Hyundai-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und landete im Seitenraum. Er und seine 50-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste beide aus dem Auto befreien.

Der 26-Jährige und der 89-Jährige blieben unverletzt. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt, wodurch sich der Verkehr staute.

Wegen des stockenden Verkehrs kam es kurze Zeit später vor der Unfallstelle zu einem weiteren Unfall. Ein 74-jähriger Motorradfahrer (Harley-Davidson) und ein 58-jähriger Motorradfahrer (Triumph B17) wechselten aufgrund der Sperrung vom Hauptfahrstreifen auf die Mittelspur. Ein 20-jähriger Fahrer eines VW Passat reagierte nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf die Maschine des 74-Jährigen auf. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde sein Motorrad gegen zwei weitere Pkw geschleudert. Der 58-jährige Motorradfahrer kam ohne Kollision ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden, was zu kilometerlangen Staus führte. Neben der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden beider Unfälle wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

++ 21-Jähriger randaliert nach Bedrohung mit Messer: Polizeibeamtin leicht verletzt ++

Bremervörde. In der Nacht vom 10. auf den 11. März kam es in einem Mehrparteienhaus in der "Neue Straße" zu einer Bedrohungslage mit einem Messer sowie Widerstand gegen Polizeibeamte.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein 21-jähriger Mann gewaltsam die Wohnungstür seiner Nachbarn und bedrohte die dort lebende Familie mit einem Cutter-Messer. Als die Familie aus der Wohnung flüchtete, verfolgte der Täter die Personen. Kurz darauf traf die alarmierte Polizei ein, woraufhin sich der 21-Jährige von der Örtlichkeit entfernte.

Während die Einsatzkräfte den Vorfall im Wohnhaus mit der bedrohten Familie dokumentierten, kehrte der 21-Jährige zurück und begann, im Gebäude zu randalieren. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, trat und stieß die Beamten, bespuckte sie und bedrohte sie zusätzlich verbal. Eine 27-jährige Polizeibeamtin wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 21-Jährige war zum Zeitpunkt der Taten alkoholisiert. Gegen ihn wird ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell