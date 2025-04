POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots) - Alsfeld - Verkehrsunfallflucht, Radfahrer leicht verletzt Am Freitag, den 25.04.2025, 14:15 Uhr, kam es in der Grünberger Straße in Alsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe einer Tankstelle wurde ein Radfahrer, welcher in Richtung Innenstadt fuhr, von einem schwarzen SUV überholt. Dabei unterschritt das überholende Fahrzeug den seitlichen Mindestabstand, weshalb der Fahrradfahrer nach rechts ...

