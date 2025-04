Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden am 24.04.2025 in Ehrenberg-Wüstensachsen

Fulda (ots)

Am Donnerstag (24.04.) kam es im Zeitraum von 21.00 bis 21.15 Uhr in Ehrenberg-Wüstensachsen im Bereich des dortigen Sportplatzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannte Fahrer befuhr mit seinem Pkw den Sportplatzweg aus Richtung des Abenteuerspielplatzes und wollte nach links in die August-Spiegelstraße abbieben. Infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Holzgeländer und stieß frontal gegen einen Baum. Am Geländer und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000,- Euro. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06681/96120 an die Polizeidienststelle in Hilders.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell