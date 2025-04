Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der K 163 bei Neuhof - Drei Personen schwer verletzt

Fulda (ots)

Neuhof (Landkreis Fulda). Am Freitagnachmittag (25.04.) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Kreisstraße 163 zwischen Neuhof und Flieden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 44-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Flieden mit ihrem schwarzen Mercedes die K 163 von Neuhof in Richtung Flieden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra, der von einem 47-jährigem Mann aus Fulda gesteuert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den rechtsseitigen Straßengraben geschleudert. Der entgegenkommende Pkw Opel Astra wurde gegen eine Schutzplanke gedrückt. Beide Fahrzeugführer sowie der 29-jährige Mitfahrer im Opel Astra, ebenfalls aus Fulda, erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Eine weitere 70-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Flieden, die hinter dem Unfallverursacher fuhr, überfuhr mit ihrem VW auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile und beschädigte hierbei ihren Pkw. Die K 163 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 24.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell